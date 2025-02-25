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Канадцы массово подписывают петицию против Маска: у них одно конкретное требование

Канадцы хотят лишить Илона Маска гражданства Канады.

сегодня, 15:20
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Автор:
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Slava Kot

Почти четверть миллиона канадцев подписали петицию с просьбой к премьер-министру страны лишить гражданства Канады американского миллиардера Илона Маска. Причиной стала поддержка Маском президента США Дональда Трампа, который хочет аннексировать Канаду.

Канадцы массово подписывают петицию против Маска: у них одно конкретное требование

Илон Маск. Фото из открытых источников

Более 230 тысяч канадцев обратились к своему правительству с призывом забрать паспорт Канады у Илона Маска. Причиной отмены гражданства объясняют тем, что Маск присоединился к "иностранному правительству, пытающемуся уничтожить суверенитет Канады" и участвовал в "деятельности, противоречащей национальным интересам Канады".

Причиной тому считается активная поддержка Трампа со стороны Маска. Президент США называет премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором" и призывает Канаду присоединиться к США как 51 штат. Кроме того, Трамп угрожает ввести повышенные пошлины на канадские товары.

Маск отреагировал на петицию в своей сети X.

"Канада – не настоящая страна", — ответил Маск.

Илон Маск родился в Южной Африке и впоследствии переехал в США, где получил американское, а затем и канадское гражданство.

Как пишет Washington Post, хотя петиция вряд ли будет успешной, учитывая жесткие законы о лишении канадского гражданства, она отражает настроения в стране, где люди бойкотируют американские продукты, отменяют поездки через границу и политизируют спортивные события в ответ на угрозы Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск ошибся на 8 миллиардов. Найден ужасный ляп его ведомства.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, на какие уступки готов пойти, чтобы присоединить Канаду к США.



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Источник: https://www.ourcommons.ca/petitions/en/Petition/Details?Petition=e-5353
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