Канадцы массово подписывают петицию против Маска: у них одно конкретное требование

Почти четверть миллиона канадцев подписали петицию с просьбой к премьер-министру страны лишить гражданства Канады американского миллиардера Илона Маска. Причиной стала поддержка Маском президента США Дональда Трампа, который хочет аннексировать Канаду.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Более 230 тысяч канадцев обратились к своему правительству с призывом забрать паспорт Канады у Илона Маска. Причиной отмены гражданства объясняют тем, что Маск присоединился к "иностранному правительству, пытающемуся уничтожить суверенитет Канады" и участвовал в "деятельности, противоречащей национальным интересам Канады".

Причиной тому считается активная поддержка Трампа со стороны Маска. Президент США называет премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором" и призывает Канаду присоединиться к США как 51 штат. Кроме того, Трамп угрожает ввести повышенные пошлины на канадские товары.

Маск отреагировал на петицию в своей сети X.

"Канада – не настоящая страна", — ответил Маск.

Илон Маск родился в Южной Африке и впоследствии переехал в США, где получил американское, а затем и канадское гражданство.

Как пишет Washington Post, хотя петиция вряд ли будет успешной, учитывая жесткие законы о лишении канадского гражданства, она отражает настроения в стране, где люди бойкотируют американские продукты, отменяют поездки через границу и политизируют спортивные события в ответ на угрозы Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск ошибся на 8 миллиардов. Найден ужасный ляп его ведомства.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, на какие уступки готов пойти, чтобы присоединить Канаду к США.