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Канадские министры будут объясняться в парламенте из-за турбины для "Северного потока"

Парламентарии вызывают министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона

сегодня, 20:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители комитета по иностранным делам Палаты общин Канады требуют от своего правительства объяснений по решению о передаче российской турбины для газопровода "Северный поток".

Канадские министры будут объясняться в парламенте из-за турбины для "Северного потока"

В парламенте заслушают канадских чиновников (фото из открытых источников)

Об этом информирует Politico.

Издание сообщает, что члены комитета вызывают следующих канадских чиновников – министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона. Они должны объяснить в канадском парламенте решение о частичном отказе от санкций в отношении России и как передали турбину. Чиновников просят прийти в комитет сроком до 22 июля.

При этом представители комитета намерены выслушать все стороны. На заседание приглашают украинского посла Юлию Ковалев, ее коллегу из Германии Сабину Спарвассер и представительницу Евросоюза Мелиту Габрич, еще здесь будут присутствовать члены Украинско-канадского конгресса.

К слову, украинские медиа информировали о том, что канадское правительство передает Германии турбину для "Северного потока", которая находилась в стране для проведения ремонтных работ.

При этом, как отметил премьер страны Джастин Трюдо, это было для них непростое решение. Важно, что глава Украины Владимир Зеленский убеждал канадские власти о его пересмотре.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Слуга Кремля Медведев угрожает Украине "судным днем": все через Крым. Прислужник российского диктатора Путина Дмитрий Медведев продолжает высказывать свои угрозы нашей стране по причине того, что власти говорят о планах предстоящего освобождения украинского Крыма. В этот раз заместитель Председателя совета безопасности РФ озвучил свой тезис о возможном "судном дне" для нашей страны, когда он будет пытаться освободить Крымский полуостров от захватчиков.


 



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Источник: https://www.politico.com/news/2022/07/15/canadian-lawmakers-nord-stream-turbines-00046112
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