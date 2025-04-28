Канадский политик спутал жилищный комплекс в России с "мигрантским гетто" (ФОТО)

Лидер правопопулистской Народной партии Канады Максим Бернье оказался в центре скандала после опубликования в соцсети фото российского жилищного комплекса. Бернье выдал застройку около Санкт-Петербурга в качестве примера "гетто для мигрантов" в Канаде.

Максим Бернье. Фото из открытых источников

Через несколько дней до досрочных парламентских выборов в Канаде Максим Бернье разместил агитационный пост с критикой политики миграции. На изображении показана типичная многоэтажная застройка, которую политик подписал в качестве примера "гетто для мигрантов", якобы массово создаваемых действующей властью. По его словам, такими действиями Канада только поощряет мигрантов.

"Они (руководящие партии) – одинаковые. Они хотят построить миллионы "домов" и в дальнейшем привозить сотни тысяч мигрантов в год", — говорится в сообщении Бернье.

Однако оказалось, что на фото изображено не "мигрантское гетто" в Канаде, а жилой комплекс "Новый Оккервиль" в Кудре Ленинградской области России, близ Санкт-Петербурга.

Сообщение Бернье на платформе X

Пост Бернье вызвал волну критики и насмешки в сети. Пользователи комментировали и указывали на ошибку и активно делились реальным происхождением изображения. Многие отметили, что такая опрометчивость вредит доверию к кандидатам, особенно в период избирательной кампании.

Выборы в Канаде проходят 28 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто в Канаде ближе всего к победе на выборах.

Также "Комментарии" писали, что американцы хотят присоединить свои штаты к Канаде. Несмотря на политику Трампа, некоторые жители США хотели бы, чтобы Америка стала частью Канады, а не наоборот.