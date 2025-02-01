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Канаду ждут трудные времена: Трюдо срочно обратился к гражданам

Жителей Канады призвали готовиться к трудным временам

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Жителям Канады нужно готовиться к тяжелым временам из-за пошлин, которые США введут 1 февраля на канадские товары, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Канаду ждут трудные времена: Трюдо срочно обратился к гражданам

США против Трюдо. Фото из открытых источников

"Я не буду украшать — наша нация может столкнуться с тяжелыми временами в ближайшие дни и недели. Для нас наступил критический момент. Как заявил президент Трамп, он по-прежнему готов установить тарифы против Канады", — сказал Джастин Трюдо.

Глава правительства Канады пообещал Штатам "сильный, но разумный ответ".

"Это не то, чего мы хотим, но если Трамп будет двигаться вперед, мы тоже будем действовать. Я знаю, что канадцы могут волноваться и быть обеспокоенными. Но я хочу, чтобы они знали, что федеральное правительство и все правительственные структуры прикрывают им спину", – добавил канадский премьер.

Канада отправляет США около 75% своего экспорта. Поэтому канадская экономика сильно пострадает от американских тарифов.

Как известно, президент США Дональд Трамп планирует ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на импорт товаров из Китая, Канады и Мексики. "Президент ранее обозначил 1 февраля как крайний срок. Завтра будут введены пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также 10% на китайский импорт", — сообщила Кэролин Левитт.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих максимальных целей, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. "Война в Украине не закончится с максималистскими целями одной из сторон. Придется выполнить много тяжелой работы. Только США под лидерством президента Дональда Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко и потребует некоторое время. Но я знаю, что Трамп твердо намерен достичь окончания" войны", – констатировал он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4lzOtyU-aCo
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