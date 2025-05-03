Марк Карни перед визитом к Трампу вспомнил, как Канада сожгла Белый дом и Конгресс США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ожидает конструктивного диалога с президентом США Дональдом Трампом. После этого Карни вспомнил, как Канада в 1814 году сожгла Вашингтон вместе с Белым домом.

Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции с журналистами Марк Карни ответил на вопрос, как ему избежать ловушки, которая произошла с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете во время встречи с Трампом.

"Я еду туда с ожиданием трудных, но конструктивных обсуждений. Вы приходите на эти встречи хорошо подготовленными и понимаете цели своего визави и действуете в лучших интересах Канады", — пояснил Карни.

Другой репортер отметил, что Трамп постоянно называет Канаду 51-м штатом США, и сможет ли в таких условиях Карни строить разговор с американским лидером. В ответ премьер заверил, что ожидает конструктивного диалога, без "белого дыма".

"У меня был прямой разговор с ним и мы договорились о переговорах. Очень четкая и конструктивная дискуссия между нами. Мы не ожидаем "белый дым" с той встречи. Надеюсь, что "дым" будет где-то в другом месте в мире, но не ожидайте этого сейчас", — ответил Карни с улыбкой.

24 августа 1814 года британцы из Канады захватили Вашингтон и сожгли первый Белый дом и Конгресс. Это был ответ на нападение американцев, который они совершили на город Йорк в Канаде в 1813 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после разговора с Зеленским премьер Канады резко обратился к России.

Также "Комментарии" писали о том, как канадский политик спутал жилищный комплекс в России с "мигрантским гетто".