Небо Канады озарило удивительное полярное сияние (ВИДЕО)

В Канаде запечатлели яркое полярное сияние. Об этом сообщает издание ТСН.

Полярное сияние в США. Фото: twitter.com/Vincent_Ledvina

Небо над канадской провинцией Альберта озарило мощное полярное сияние. Очевидцы успели запечатлеть удивительное атмосферное явление.

Отмечается, что кроме жителей Канады, огни сияния могли видеть в Соединённых Штатах Америки и Великобритании.

Как пишут журналисты издания, столь яркое атмосферное явление образовалось из-за солнечной бури, которая произошла накануне.



Для справки: полярное сияние является люминесценцией верхних слоев в атмосфере планеты. Свечение посходит из-за их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Полярные сияния преимущественно можно наблюдать в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, что окружают магнитные полюса Земли.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит "облако" в космосе. Астрономы рассказали, что данная карликовая галактика, которая является спутником нашего Млечного пути, находится на расстоянии около 200 тысяч световых лет от Земли. Эта система является одной из самых ярких, а также детализированных областей, где образуются новые звёзды. Скопление в центре опубликованного снимка содержит большую часть из известных звёзд большой массы в этой галактике.



Также "Комментарии" информировали о том, что космический телескоп запечатлел величественную галактику, которая находится в созвездии Девы. В это время она переживает период интенсивного образования новых светил. Астрономы рассказали, с чем связана такая вспышка звездообразования.





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