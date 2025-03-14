Новый премьер-министр Канады резко ответил на заявления Трампа

Новый премьер-министр Канады Марк Карни решительно высказался по поводу территориальных амбиций президента США Дональда Трампа, заявив, что не допустит аннексии Канады как 51-го штата.

Марк Карни (фото из открытых источников)

Об этом сообщает CNN.

"Лично я четко сказал… что мы никогда, никогда, в какой-либо форме не будем частью Соединенных Штатов", — заявил Карни на своей первой пресс-конференции в пятницу, 13 марта.

Он также отметил различия между двумя странами.

"Америка – не Канада. Мы в основе своей совсем другая страна", – подчеркнул премьер-министр.

В то же время Карни отметил, что уважает Трампа и упомянул об их совместном опыте в частном секторе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Канада ввела пошлины на электроэнергию для США. Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на пошлины на введение США для канадских товаров, Канада вынуждена ответить поднятием тарифов на электроэнергию для американцев. Дональд Трамп резко отреагировал и пригрозил Канаде еще большими пошлинами.

Даг Форд объявил, что с 11 марта устанавливаются новые 25% пошлины на экспорт электроэнергии из Онтарио в США, как ответ на тарифные повышения от Трампа. По его словам, этот дополнительный сбор повлияет на 1,5 миллиона домохозяйств и предприятий в Мичигане, Миннесоте и Нью-Йорке, получавших электроэнергию из Канады. Форд утверждает, что для американцев новое повышение электроэнергии будет стоить до 400 тыс. долларов каждый день.

"Пошлины президента Трампа являются катастрофой для экономики США. Они делают жизнь американским семьям и предприятиям дороже. Пока угроза тарифов не исчезнет навсегда, Онтарио не отступит. Мы будем твердо стоять, будем использовать все инструменты из нашего инструментария и сделаем все возможное, чтобы защитить Онтарио", — сказал Датар.

