Новый премьер-министр Канады резко ответил на заявления Трампа

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Лиля Воробьева
Новый премьер-министр Канады Марк Карни решительно высказался по поводу территориальных амбиций президента США Дональда Трампа, заявив, что не допустит аннексии Канады как 51-го штата.
Марк Карни (фото из открытых источников)
Об этом сообщает CNN.
Он также отметил различия между двумя странами.
"Америка – не Канада. Мы в основе своей совсем другая страна", – подчеркнул премьер-министр.
В то же время Карни отметил, что уважает Трампа и упомянул об их совместном опыте в частном секторе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Канада ввела пошлины на электроэнергию для США. Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на пошлины на введение США для канадских товаров, Канада вынуждена ответить поднятием тарифов на электроэнергию для американцев. Дональд Трамп резко отреагировал и пригрозил Канаде еще большими пошлинами.Даг Форд объявил, что с 11 марта устанавливаются новые 25% пошлины на экспорт электроэнергии из Онтарио в США, как ответ на тарифные повышения от Трампа. По его словам, этот дополнительный сбор повлияет на 1,5 миллиона домохозяйств и предприятий в Мичигане, Миннесоте и Нью-Йорке, получавших электроэнергию из Канады. Форд утверждает, что для американцев новое повышение электроэнергии будет стоить до 400 тыс. долларов каждый день.
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