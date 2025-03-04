Оттава встревожена: Трамп хочет аннексировать Канаду

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп хочет аннексировать Канаду, а потому вводит пошлины, чтобы ослабить ее экономику.

Канада раскритиковала США. Фото из открытых источников

Джастин Трюдо опроверг утверждение Дональда Трампа, что в Канаде не работает ни один американский банк. По его словам, на территории Канады действуют 16 банков США с активами на сумму около 113 миллиардов долларов.

"Оправдание этих тарифов полностью фальшивое, необоснованное и ложное. Мы должны вернуться к тому, что Трамп неоднократно говорил, что он хочет увидеть полный крах канадской экономики, потому что так будет легче аннексировать Канаду. Но этого никогда не произойдет. Канада никогда не станет 51-м штатом", – подчеркнул Джастин Трюдо.

В то же время он признал, что действия американского президента могут нанести ущерб канадской экономике.

"Однако Трамп быстро узнает, как и американские семьи узнают, что это повредит людям с обеих сторон границы. Американцы потеряют работу, они будут платить больше за продукты, газ, автомобили, дома, потому что мы всегда добивались лучших результатов, когда работали вместе", – резюмировал глава правительства Канады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.