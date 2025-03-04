Оттава встревожена: Трамп хочет аннексировать Канаду

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Марьян Ощановский
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что президент США Дональд Трамп хочет аннексировать Канаду, а потому вводит пошлины, чтобы ослабить ее экономику.
Канада раскритиковала США. Фото из открытых источников
Джастин Трюдо опроверг утверждение Дональда Трампа, что в Канаде не работает ни один американский банк. По его словам, на территории Канады действуют 16 банков США с активами на сумму около 113 миллиардов долларов.
В то же время он признал, что действия американского президента могут нанести ущерб канадской экономике.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.
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