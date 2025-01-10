"Отвлекает внимание": Трюдо ответил Трампу о присоединении Канады к США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа по поводу его желания присоединить Канаду к Соединенным Штатам, как 51-й штат. По словам Трюдо, Трамп такими действиями пытается отвлечь американцев.

Трамп и Трюдо. AP Photo / Frank Augstein

Джастин Трюдо в интервью CNN заявил, что слова Дональда Трампа о присоединении Канады направлены на внутреннюю аудиторию США и являются попыткой будущего президента отвлечь американцев от поднятия цен.

"Президент Трамп, который является очень искусным участником переговоров, заставляет людей немного отвлечься на этот разговор, чтобы уменьшить разговоры о повышении цен на около 25% тарифов на нефть, газ, электроэнергию, сталь, алюминий, пиломатериалы и бетон", — сказал Трюдо.

Трамп заявлял, что одним из первых указов после вступления в должность президента 20 января будет поднятие пошлин на 25% для всех товаров из Канады. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, "пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят это вторжение в нашу страну!"

Однако Трюдо указывает, что подобная политика резко увеличит цены на канадские продукты и товары для американцев.

"Все, что американские потребители покупают в Канаде, вдруг станет намного дороже, если он будет продвигать эти тарифы", — сказал Трюдо, отметив, что Канада один из главных торговых партнеров США.

Также премьер отреагировал на слова Трампа о том, что якобы канадцы хотят быть частью США. По его словам, граждане Канады "невероятно гордятся тем, что они канадцы" и добавил, что "одним из самых легких способов определения себя является то, что мы не американцы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Трюдо впервые отреагировал на провокации Трампа о присоединении Канады к США.

Также "Комментарии" писали, что в Канаде предложили Трампу встречное предложение по присоединению к США.