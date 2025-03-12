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Подальше от США: канадцы высказались о своем будущем

Почти половина граждан Канады высказались за присоединение к ЕС

12 марта 2025, 21:43
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Марьян Ощановский

Почти половина (44%) граждан Канады поддерживают вступление своего государства в Европейский Союз.

Подальше от США: канадцы высказались о своем будущем

Канада хочет сближения с ЕС. Фото из открытых источников

При этом согласно результатам опроса канадцы не считают возможным такой сценарий на практике.

Как показал опрос компании Abacus Data, 44% канадских респондентов считают, что их страна должна присоединиться к ЕС. Против этой идеи выступили 34% канадцев.

Отмечается, что на общий вопрос о поддержке вступления в ЕС положительно ответили 46% граждан Канады. Кроме того, в целом положительное отношение к Евросоюзу выразили 68% канадцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.



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Источник: https://www.politico.eu/
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