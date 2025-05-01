После разговора с Зеленским премьер Канады резко обратился в Россию

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал Кремль присоединиться к мирному диалогу по завершению войны против Украины. Об этом он написал в соцсети X после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Пообщался с Владимиром Зеленским сегодня. Украина продолжает демонстрировать истинную преданность миру. Пора России присоединиться к переговорам с искренними намерениями", — отметил Карни.

Он также выразил ожидание личной встречи с Зеленским на саммите G7, который пройдет этим летом в Кананаскисе (провинция Альберта).

Карни подчеркнул, что война должна быть завершена, а Канада в дальнейшем будет работать вместе с союзниками над гарантиями безопасности, свободы и мира для украинского народа.

На фоне этих заявлений стало известно, что российский правитель Владимир Путин вместо введения настоящего режима тишины объявил о трехдневном "перемирии" к годовщине победы в советско-германской войне. По данным Кремля, боевые действия будут временно приостановлены с 7 по 10 мая.

Президент Зеленский отреагировал на это критично, назвав шаг Путина очередным примером политической манипуляции. По его словам, так называемое "перемирие" необходимо только для обеспечения покоя во время парада в России. Он снова призвал Кремль к безусловному, полному прекращению огня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига добавил, что Россия должна довести свою готовность к миру реальным прекращением боевых действий, по крайней мере, на 30 суток. При этом Украина готова рассматривать варианты 60- или 90-дневного перемирия, если Россия проявит реальный интерес в мирных переговорах.

Портал "Комментарии" писал, что накануне введения тарифов, которое президент США Дональд Трамп называет "Днем освобождения", демократы в Сенате решили проверить поддержку республиканцев, инициировав голосование по отмене чрезвычайного положения, ставшего основанием для этих таможенных ограничений.