После резкого ответа от Канады Трамп поговорил с новым премьером и сделал заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу беседовал с премьер-министром Канады Марком Карни и что оба лидера встретятся после выборов в Канаде, которые запланированы на следующий месяц на фоне усиления напряженности между соседними союзниками.

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"Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы соглашаемся со многими вещами и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами", — написал Трамп на своей платформе социальных сетей Truth Social.

Эта работа "в конечном счете будет превосходной как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады", добавил он.

Карни и его офис пока не обнародовали свое мнение по поводу звонка, который состоялся на следующий день после того, как новый лидер пообещал превратить экономику Канады, чтобы она была менее зависима от Соединенных Штатов, и перед объявлением Трампа о пошлинах, которое ожидается 2 апреля.

Соединенные Штаты и их северный сосед уже давно являются близкими союзниками и торговыми партнерами. Но отношения ухудшились после того, как Трамп испортил отношения угрозами тарифов и неоднократными комментариями о том, чтобы сделать его 51 штатом США.

Карни, вступивший в должность в середине марта, объявил о досрочных выборах 28 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канадское правительство приостановило все выплаты компенсаций для Tesla и запретило компании участвовать в будущих государственных программах поддержки электромобилей. В частности, об этом заявила министр транспорта Христя Фриланд.



