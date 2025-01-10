Сколько канадцев хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США

В декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании присоединить Канаду к Соединенным Штатам как 51-й штат. По его словам, большинство канадцев хотят быть частью США. Однако социологические опросы в Канаде показывают иные результаты, чем заявления Трампа.

Трамп опубликовал карту, где присоединил Канаду к США

Согласно исследованию Института Ангуса Рейда, 6% канадцев поддерживают идею присоединения Канады к США. В партийном распределении 11% консерваторов поддерживает вхождение Канады в состав США, в то время как среди либералов этот показатель достигает всего 1%.

Также исследование выявило закономерность, указывающую, что поддержка присоединения Канады к Соединенным Штатам уменьшается с образованием. Лишь 3% выпускников университетов поддерживают объединение, в то время как среди людей только со школьным образованием этот показатель растет до 7%.

Предыдущее исследование Ангуса Рейда показало, что только 20% канадцев положительно относятся к Дональду Трампу.

Другой опрос, проведенный исследовательской компанией Леджера, подтвердил, что большинство канадцев против присоединения к США. По его результатам, идею Трампа поддерживает 13% канадцев, а протиів — 82%. Демографическое распределение указывает, что среди мужчин есть большая поддержка – 19%, по сравнению с только 7% среди женщин.

Напомним, что Дональд Трамп раскритиковал Канаду за нелегальных мигрантов и пригрозил поднятием пошлин до 25%. Затем Трамп добавил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, чтобы дальше получать помощь от Вашингтона. Кроме того, избранный президент США назвал премьер-министра Канады губернатором, а спустя некоторое время опубликовал карту, где Канада представлена как часть Соединенных Штатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джастин Трюдо отреагировал на заявления Трампа о присоединении Канады. По его словам, это способ Трампа снизить внимание к росту цен в США.

Также "Комментарии" писали, что Канада предложила Трампу встречное предложение по присоединению к США.