Такого вы точно не ожидали: на что готовы канадцы, только бы не стать частью США

Канада — гордое и независимое государство, которое, по словам ее лидеров, никогда не подчинится иностранному господству. Но если уж выбирать, кем быть управляемым — монархом или президентом — большинство канадцев предпочитают короля Чарльза III, чем Дональда Трампа.

Канада

Согласно новому опросу J&L Partners для DailyMail, 54% канадцев избрали бы Чарльза III как своего главу государства, тогда как только 15% предпочли Трамп. Еще 31% не определились.

В частности, среди сторонников Либеральной партии Канады 76% избрали Чарльза, только 4% поддержали Трампа. В левоцентристской Новой демократической партии – 65% в пользу монарха, 8% – за Трампа. Ситуация ближе к паритету среди консерваторов: 37% Чарльза и 31% бывшего президента США.

Премьер-министр Канады Марк Карни, опережающий ныне лидера консерваторов Пьера Пуальевра в рейтингах, заявил четко: "Канада никогда не станет частью США".

Несмотря на то, что Канада постепенно отходила от Британской империи с 1867 года (с принятием Акта о Британской Северной Америке), а в 1982 окончательно утвердила независимость, 82% опрошенных выразили желание вернуться под крыло Британской короны, чем стать частью США (только 18% поддержали).

Эта идея преобладает во всех политических лагерях — даже среди консерваторов 68% предпочитают возвращение в империю, только 32% избрали США.

Трамп в своих выступлениях обещал Канаде "меньшие налоги" и "большую безопасность", если она станет 51 штатом. Но одновременно он развязал торговую войну с Канадой, а канадские фанаты хоккейных матчей громко освистывали гимн США во время NHL-игр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп требует от Канады стать 51 штатом США.



