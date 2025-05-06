Трамп и премьер Канады поскандалили в Овальном кабинете

Премьер-министр Марк Карни сказал президенту США Дональду Трампу во время встречи в Овальном кабинете, что Канада не продается. Глава США ответил: "Никогда не говорите никогда"

Трамп и Карни встретились. Фото из открытых источников

В Овальном кабинете Трамп сказал Карни, что все еще считает, что Канада должна стать 51-м штатом США. По его словам, для Оттавы это откроет преимущества – снижение налогов и бесплатную военную помощь.

"На рынке недвижимости есть места, которые никогда не продаются. И после встреч с владельцами Канады за последние несколько месяцев предвыборной кампании могу сказать – это место не для продажи", – ответил канадский премьер.

Марк Карни заметил, что возможность отношений Канады и Штатов заключается в партнерстве. Он подчеркнул, что согласен с Трампом по вопросу безопасности Канады, а его правительство настроено на сотрудничество с Вашингтоном в этом вопросе.

Глава Белого дома поддержал увеличение вкладов Оттавы в оборону и прокомментировал слова Карни, что Канада не продается.

"Никогда не говорите никогда", – сказал Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Соглашение является символом для украинского народа, что США все еще рядом", — заявил Скотт Бессент.