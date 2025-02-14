Трамп предложил вернуть Россию в G7: Канада отреагировала

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп объявил о доверии российскому диктатору Владимиру Путину и выразил желание вернуть Россию в G8, которая после аннексии Крыма в 2014 году и исключения Москвы превратилась в G7. В Канаде решительно отвергли предложение Трампа по отношению к России.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Глава Консервативной партии Канады Пьер Полиев на платформе Х выступил против заявлений Трампа о возможности вернуть Россию в G7.
Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады, которая будет соревноваться за должность будущего премьер-министра страны Христя Фриланд, указала на российскую агрессию и преступления из-за которых Москву не следует приобщать к G7.
G8 или Группа восьми – это группа стран, объединявшая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. В 2014 году, после аннексии Крыма, Россия была исключена, а группа стран получила новое название – G7.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Канаде обещают Трампу нанести ответные удары, если Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины на канадские товары.
Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о хорошей возможности закончить войну в Украине.
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