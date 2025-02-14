Трамп предложил вернуть Россию в G7: Канада отреагировала

Президент США Дональд Трамп объявил о доверии российскому диктатору Владимиру Путину и выразил желание вернуть Россию в G8, которая после аннексии Крыма в 2014 году и исключения Москвы превратилась в G7. В Канаде решительно отвергли предложение Трампа по отношению к России.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава Консервативной партии Канады Пьер Полиев на платформе Х выступил против заявлений Трампа о возможности вернуть Россию в G7.

"Россию не следует приглашать обратно в G7. Именно Консервативное правительство возглавляло усилия по исключению России из G8 из-за ее незаконного вторжения в Крым в 2014-м. Исключение России из G7 также оправдано сегодня", — отреагировал Полиев.

Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады, которая будет соревноваться за должность будущего премьер-министра страны Христя Фриланд, указала на российскую агрессию и преступления из-за которых Москву не следует приобщать к G7.

"Пока я буду оставаться премьер-министром, Россия не получит приглашение на участие в G7 в июне этого года. Мы не закроем глаза на военные преступления и нападения на суверенитет других государств", — написала Фриланд.

G8 или Группа восьми – это группа стран, объединявшая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. В 2014 году, после аннексии Крыма, Россия была исключена, а группа стран получила новое название – G7.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Канаде обещают Трампу нанести ответные удары, если Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины на канадские товары.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о хорошей возможности закончить войну в Украине.