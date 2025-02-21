Трамп рассказал, на какие уступки готов пойти, чтобы присоединить Канаду к США: Трюдо ответил

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит Канаде ее гимн, если страна присоединится к Соединенным Штатам как новый 51-й штат. Таким образом, американский лидер отреагировал на недавнее освистование канадцами гимна США.

Дональд Трамп и Джастин Трюдо. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп, выступая на Ассоциации губернаторов Республиканской партии в Вашингтоне, повторил свои намерения аннексировать Канаду и присоединить ее к США.

"Я думаю, что они должны стать 51-м штатом. Нам придется договориться… потому что мне нравится "О Канада". Это прекрасная вещь. Думаю, нам придется оставить его для 51-го штата", — сказал Трамп, имея в виду канадский национальный гимн.

Дальше Трамп прокомментировал недавний международный хоккейный матч в Монреале, где канадцы освистали американский гимн. По словам американского лидера, "в конце концов" они будут хвалить национальный гимн США.

Также Трамп добавил, что будет болеть за США в хоккейном матче против Канады 20 февраля, а возможную победу американской команды назвал "подталкивающим" шагом к присоединению страны.

Однако матч между США и Канадой закончился победой последних со счётом 2:3. После поединка премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на слова Трампа.

"Вы не можете взять нашу страну – и вы не можете взять нашу игру", — написал Трюдо на платформе X.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ответил на слова Трюдо, которые он сказал о президенте США в случайно включенном микрофоне.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп предложил вернуть Россию в G7. Канада отреагировала.