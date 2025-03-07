Трамп сломал: Трюдо расплакался на камеры во время эмоциональной речи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото из открытых источников

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо расплакался во время пресс-конференции после последней недели тарифной войны с Соединенными Штатами. По словам канадского лидера, он на личном уровне ставит канадцев на первое место.

На пресс-конференции в Оттаве, посвященной здравоохранению детей, Трюдо дал понять, что его руководство подходит к концу. Трюдо должен официально покинуть пост лидера Либеральной партии после выборов, которые состоятся в воскресенье. Во время речи на его глазах отчетливо выступили слезы.

"На личном уровне я каждый день убеждался, что ставлю канадцев на первое место. Вот почему я здесь, чтобы сказать всем вам, что даже в последние дни этого правительства мы не подведем канадцев ни сегодня, ни в будущем", — сказал Трюдо и добавил, что не может дождаться выборов своего преемника.

Эрик Догерти из Florida's Voice коротко прокомментировал слезы Трюдо, где сказал, что его "сломал Трамп".

Премьер-министр Канады несколько месяцев являлся жертвой насмешек со стороны Дональда Трампа, который угрожал аннексировать Канаду как 51-й штат США и называл Трюдо "губернатором".

4 марта Соединенные Штаты объявили о введении 25% пошлины на все товары, импортируемые из Канады и Мексики, что привело к торговой войне. Однако через несколько дней Дональд Трамп объявил, что товары, отвечающие Североамериканскому соглашению о свободной торговле, не будут тарифицироваться до 2 апреля.

Джастин Трюдо назвал тарифное решение Трампа "глупым" и заявил, что Канада в ответ начнет вводить 25% пошлины на американские товары.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, на какие уступки готов пойти, чтобы присоединить Канаду к США. Трюдо ему ответил.

Также "Комментарии" писали, что Канада пригрозила США выключить свет.