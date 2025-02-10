Трюдо говорил о Трампе: он не знал, что его микрофон включен

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом Соединенных Штатов. Слова американского президента прокомментировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, однако не знал, что микрофон возле него был включен.
Дональд Трамп и Джастин Трюдо. Фото из открытых источников
Как сообщает телекомпания CBC, Трюдо сделал комментарии лидерам бизнеса и лидерам профсоюзов во время закрытого заседания, которое по ошибке было передано через включенный микрофон на громкоговоритель. Трюдо предположил, что Трамп выдвинул идею аннексии Канады, потому что он хочет получить доступ к важнейшим полезным ископаемым страны.
Офис Трюдо не ответил на комментарий СМИ по поводу инцидента, однако президент Федерации труда Альберты Гил МакГоуэн на платформе X подтвердил слова Трюдо. По его словам, Трюдо оценивает ситуацию как попытку Трампа противодействовать фентанилу, иммиграции или дефициту торгового баланса, и "он действительно хочет либо доминировать над Канадой, либо взять ее прямо".
Напомним, что Дональд Трамп активно пропагандирует присоединение Канады к США. В начале февраля американский лидер сделал очередное сообщение в соцсетях. Трамп заявил, что без американских субсидий Канада "не может существовать как жизнеспособная страна" и добавил, что Канада избавится от пошлин, если станет 51-м штатом США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трюдо ответил Трампу о присоединении Канады к США в начале января.
Также "Комментарии" писали, что в Канаде обещают Трампу нанести ответные удары, если США введет новые пошлины.
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