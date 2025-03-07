Трюдо одним словом охарактеризовал решения Трампа: это вызвало смех



















Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал последние решения президента США Дональда Трампа, в частности о внезапной отсрочке пошлин, одним словом – "четверг". Видео с канадским лидером стало вирусным в социальных сетях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото из открытых источников

На пресс-конференции в Оттаве журналист спросил Трюдо, как бы он прокомментировал внезапную отсрочку пошлин Трампом после того, как министр иностранных дел Канады назвала всю эту ситуацию "психодрамой".

"Четверг", — коротко ответил Трюдо, подняв смех в зале.

Через несколько секунд Трюдо объяснил, что подразумевал, что это обычный рабочий день для него. По его словам, за 10 лет пребывания в должности премьер-министра Канады он прошел через историческую пандемию коронавируса, инфляционный кризис, войну в Украине, когда Россия снова вернула военный конфликт в Европу, а также конфликт на Ближнем Востоке.

4 марта Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики. Но в четверг, 6 марта президент США снова временно отложил пошлины на большинство товаров из двух стран до апреля. В начале февраля он сделал подобный шаг, введя пошлины, а затем отложил их на 30 дней.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли назвала такие решения Трампа "очередной психодрамой", которая повторяется каждые 30 дней. Она подчеркнула, что "непонятно, чего хочет американский президент", ведь он единственный, кто принимает реальные решения в США. Министр торговли США Говард Лутник резко отреагировал на слова Джоли, заявив, что ее слова "бессмысленны" и назвал их "фейковыми новостями".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трюдо расплакался на камеры во время эмоциональной речи.

Также "Комментарии" писали, что Трюдо ответил Трампу о присоединении Канады к США.