Трюдо впервые отреагировал на провокации Трампа о присоединении Канады к США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые отреагировал на комментарии избранного президента США Дональда Трампа, несколько раз заявившего о возможности присоединить Канаду к Соединенным Штатам и превратить ее в новый 51-й штат.

Трамп и Трюдо. AP Photo / Frank Augstein

Джастин Трюдо на платформе X опубликовал материал американского телеканала NBC, объясняющего американцам, что такое Канада.

"Немного информации о Канаде для американцев", — подписал сообщение к видео Трюдо.

Видео представляет собой шестиминутный ролик, снятый известным журналистом NBC Томом Брокоу в феврале 2010 года перед началом Зимних игр в Ванкувере. Брокау на видео объясняет отношения между Канадой и США, начиная с "Арки мира", построенной в 1921 году на границе между двумя странами, на которой есть надпись: "Пусть эти ворота никогда не закрываются".

Журналист описывает общие границы, природу, иммигрантскую историю обеих стран, общие ценности, родственные экономике – включая поставки канадской нефти. Он также напоминает о военной помощи Канады Европе во время Второй мировой войны, предшествовавшей американской помощи.

Напомним, что 25 декабря Дональд Трамп снова назвал премьер-министра Трюдо "губернатором" Канады. Также избранный президент США заявил, что если Канада станет 51 штатом, то налоги упадут более чем на 60%, а бизнес начнет мгновенно расти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа предложил двум странам войти в состав США.

Также "Комментарии" писали, что в Канаде ответили жестким ультиматумом на угрозы Трампа. Если этот план будет реализован, Канада выключит электричество для миллионов американцев.