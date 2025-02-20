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Трюдо выступил с громким заявлением по Украине: что известно

Премьер-министр Канады решительно защитил "порядок, основанный на правилах", который, по его словам, обеспечивает глобальную безопасность в последние восемь десятилетий.

сегодня, 11:15
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Клименко Елена

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада всегда будет стоять на стороне Украины. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает The Hill.

Трюдо выступил с громким заявлением по Украине: что известно

Фото: из открытых источников

"Канада и наши союзники" объединены в поддержку президента Украины Владимира Зеленского и противодействия российскому лидеру Владимиру Путину. Канада вместе с союзниками решительно осуждает незаконные, безнравственные и несправедливые действия, которые Путин совершает против международного порядка. Я с нетерпением жду встречи с европейскими партнерами через несколько часов, чтобы обсудить дальнейшие шаги в защите Украины и принципов, обеспечивающих безопасность всему миру", – отметил Трюдо.

Премьер-министр Канады решительно защитил "порядок, основанный на правилах", который, по его словам, обеспечивает глобальную безопасность в последние восемь десятилетий.

"Украинцы не только борются за сохранение своего суверенитета и территориальной целостности. Они защищают также глобальный порядок, поддерживающий мир и безопасность в мире на протяжении почти 80 лет. Этот период стабильности и процветания возможен благодаря правилам, регулирующим границы и запрещающим вторжение в другие страны — правила, которые Россия сознательно нарушила".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика и Канада могли стать частью Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать финансовую поддержку.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что его страна не станет частью США.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп, вероятно, получает информацию о российско-украинской войне из источников, распространяющих российскую пропаганду. Он погружен в информационную среду, отражающую взгляды Путина. Об этом в интервью "Общественному" заявил бывший посол США в России и сопредседатель "Группы Ермака-Макфола", международной рабочей группы, занимающейся санкциями против России, Майкл Макфол.



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Источник: https://x.com/JustinTrudeau/status/1892355381877264832
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