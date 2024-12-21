В ближайшее время Трюдо может потерять должность премьера Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, являющийся одним из ключевых союзников Украины, может потерять свой пост уже в январе.

Джастин Трюдо может лишиться должности премьера Канады. Фото: Getty Images

Как сообщает Reuters, Трюдо ждет возможный вотум недоверия. Эту инициативу планирует выдвинуть Джагмит Сингх, лидер Новой демократической партии, ранее поддерживавшей Трюдо и позволявшей ему сохранять должность премьера. Сингх заявил, что по возвращении Палаты общин с зимних каникул 27 января он официально предложит вотум недоверия правительству.

"Кто бы ни возглавлял Либеральную партию, их время прошло. На следующем заседании Палаты общин мы предоставим конкретное предложение о вотуме недоверия", — отметил Сингх.

К этой инициативе готов приобщиться и лидер Квебекского блока, крупнейшей оппозиционной партии, отметивший, что при любом сценарии Трюдо не сможет остаться в должности. Если все оппозиционные партии поддержат этот шаг, Джастин Трюдо, возглавляющий правительство уже более 9 лет, вынужден будет уйти, а в стране пройдут новые выборы.

Согласно последним опросам за 18 месяцев, Либеральная партия Трюдо теряет поддержку из-за роста недовольства избирателей, вызванного экономическими трудностями, высокими ценами и кризисом жилья. В случае выборов она может потерпеть серьезное поражение от оппозиционной правоцентристской Консервативной партии.

Несмотря на внутриполитические вызовы, Канада продолжает оказывать значительную поддержку Украине. В июле министр обороны Билл Блэр объявил о передаче более 2 тысяч невооруженных ракет CRV7 и другого военного оборудования.

Также Канада выделила более 2,3 миллионов долларов на производство дронов для Украины и около 10 миллионов долларов на инициативу Чехии по изготовлению и закупке боеприпасов. Кроме того, страна передала Украине четыре бронемашины собственного производства, а всего планирует предоставить 50 таких транспортных средств.

Летом Канада предоставила Украине пакет военной помощи стоимостью 360 миллионов долларов, а в ноябре передала дополнительную систему ПВО. В начале декабря Associated Press сообщала, что Канада рассматривает возможность передачи Украине запрещенного огнестрельного оружия.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Джастин Трюдо заявил, что его страна отдана победе Украины и хочет скорейшего завершения войны. Он предположил, что война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы.