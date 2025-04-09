В Канаде есть целый городок, считающийся территорией США: как такое возможно

Пойнт-Робертси – это американский городок, оставшийся в Канаде. Его площадь всего 12,7 квадратных километров. Здесь нет светофоров, гудков авто или городской суеты – только звездное небо, тишина и звуки природы.

Пойнт-Робертси

Поселок расположен на южной части полуострова Цавассен, и единственный сухопутный путь к нему — через Канаду.

В настоящее время здесь проживает около 1200 человек. Географическая изолированность создает бытовые трудности, осложняемые таможенными барьерами и волной антиамериканских настроений. Впрочем, для многих жителей это уединение — это плата за безопасность, природную красоту и спокойную жизнь.

Почему же эта территория до сих пор не стала частью Канады, несмотря на очевидную изоляцию? Ответ — в 1846 году, когда договор об Орегоне определил 49-ю параллель границей между США и Британской Северной Америкой (будущей Канадой). Таким образом, крошечный кусочек суши остался за США. Одни считают это ошибкой, другие — продуманным шагом для контроля доступа к важным рыболовным угодьям Тихоокеанского региона.

В конце XIX века сюда прибыли первые исландские поселенцы, работавшие на лососевых фабриках и фермах.

Нил и Кристал Кинг переехали в Пойнт-Робертс во время пандемии. После потери работы, проблем со здоровьем и пожара, уничтожившего их дом и забравшего двух домашних любимцев, супруги искали покой и новый старт. В марте 2021 года они перевезли свои вещи в трейлере в этот городок.

"Здесь будто возвращаешься во времена 40 лет назад. Все такое медленное и уютное", — рассказывает Кристал, во время беременности открывший магазин.

Магазин быстро стал местной "точкой сбора" – здесь продают конфеты, игрушки, сувениры из Пойнт-Робертса и изделия местных мастеров.

В городке только две основные дороги, несколько кафе и ресторанов, одна школа, одна библиотека, один продуктовый магазин, одна пожарная служба и один электрик. Здесь каждый знает каждого и все связаны через несколько знакомых.

"Когда я была маленькой, наша библиотекарша еще и водила школьный автобус, убирала в школе и была близкой подругой нашей семьи", — вспоминает местная библиотекарша Кристин Ломедико, потомок исландских переселенцев.

Она с мужем и детьми вернулась в Пойнт-Робертс в 1982 году после лет жизни в Центральной и Южной Америке. "Я скучала по морю, пляжам и лесам. Это дом", — говорит она.

Несмотря на свою миниатюрность, в городе активно действуют клубы садоводов, радиолюбителей, книжные и прогулочные сообщества, историческое общество и даже совет избирателей. И все эти инициативы создают ощущение единства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп решил разрушить свыше столетней традиции, которая существовала между жителями приграничья США и Канады.



