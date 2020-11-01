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В Канаде мужчина с ножом напал на людей, есть погибшие

Полиция уже задержала подозреваемого

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В центральной части провинции Квебек (Канада) произошел трагический инцидент. Мужчина в средневековой одежде набросился на людей, в результате два человека погибли. Такую информацию предоставило издание CBC.

В Канаде мужчина с ножом напал на людей, есть погибшие

Getty Images

Известно, что нападение произошло у здания национального собрания Канады. Согласно информации, в результате нападения двое человек погибли, еще пятеро — получили ранения. Полиция проверила ближайшую территорию и обнаружила автомобиль нападавшего, а в нем канистры с горючим и холодное оружие. О мотивах преступника пока ничего не известно.

Сотрудники полиции уже задержали мужчину, его доставили в больницу для осмотра, как и пострадавшие.

Напомним, что подобные случаи нападения в мире происходят часто. 30 октября текущего года в российском Татарстане был застрелен 16-летний подросток, который с ножом напал на сотрудников полиции и пытался сжечь их автомобиль.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма. Действия преступника расценили как теракт.


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