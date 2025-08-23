В Канаде назвали самую главную гарантию безопасности Украины

Лучшей гарантией безопасности для Украины является сильное украинское войско, которое нужно поддерживать. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Марк Карни. Фото: из открытых источников

"Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии. Речь идет о вооружении, обучении, выносливости", — отметил премьер страны.

При этом, лидер Канады считает, что безопасность Украины должна быть всеобъемлющей – на суше, в море, в воздухе.

По словам Карни, члены Коалиции желающих будут иметь возможность поддержать все эти элементы. При этом Карни заявил, что он пока не готов сказать, какую роль возьмет на себя Канада в рамках этой многочисленной группы.

При этом он подтвердил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности для Украины и "потенциально будет иметь важную роль". Также, по его словам, участие США в обеспечении безопасности Украины является обязательным.

