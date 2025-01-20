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В Канаде обещают Трампу нанести ответные удары

Канада реагирует на угрозы Трампа повысить цены на пошлины.

сегодня, 10:30
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Автор:
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Slava Kot

Кандидатка на должность премьер-министра Канады Христя Фриланд заявила, что нанесет ответный удар, если президент США Дональд Трамп предпримет какие-либо действия в отношении ее страны, в том числе экономическое давление.

В Канаде обещают Трампу нанести ответные удары

Христя Фриланд. Фото: Freeland

Бывшая министерка финансов в правительстве Джастина Трюдо Христя Фриланд объявила о начале предвыборной кампании и назвала себя лучшим кандидатом для противостояния с президентом США Дональдом Трампом. Как объясняет Фриланд, она будет вводить контрпошлины, если Трамп начнет оказывать давление на Канаду и поднимет цены на пошлину для канадских товаров.

"Если вы ударите нас, мы ответим", — сказала Фриланд и добавила, что готова нанести "наибольший удар по торговле, который никогда не терпели Соединенные Штаты".

Напомним, что после победы на выборах Дональд Трамп заявил, что выполнит свои обещания и повысит пошлины для Канады на 25% на все товары. Подобные заявления Трампа встретили резкую критику со стороны канадских политиков. К примеру, премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что поставит энергетический ультиматум Трампу и перестанет предоставлять электроэнергию в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джастин Трюдо объяснил, почему Дональд Трамп говорит о присоединении Канады к США. По его словам, таким образом Трамп хочет снизить внимание к росту цен в Соединенных Штатах.

Также "Комментарии" писали о том, сколько канадцев хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство граждан Канады против присоединения к Соединенным Штатам. Присоединение поддерживает всего 6% опрошенных респондентов.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-19/freeland-opens-canada-leadership-campaign-with-message-she-can-fight-trump
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