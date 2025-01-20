В Канаде обещают Трампу нанести ответные удары

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Кандидатка на должность премьер-министра Канады Христя Фриланд заявила, что нанесет ответный удар, если президент США Дональд Трамп предпримет какие-либо действия в отношении ее страны, в том числе экономическое давление.
Христя Фриланд. Фото: Freeland
Бывшая министерка финансов в правительстве Джастина Трюдо Христя Фриланд объявила о начале предвыборной кампании и назвала себя лучшим кандидатом для противостояния с президентом США Дональдом Трампом. Как объясняет Фриланд, она будет вводить контрпошлины, если Трамп начнет оказывать давление на Канаду и поднимет цены на пошлину для канадских товаров.
Напомним, что после победы на выборах Дональд Трамп заявил, что выполнит свои обещания и повысит пошлины для Канады на 25% на все товары. Подобные заявления Трампа встретили резкую критику со стороны канадских политиков. К примеру, премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что поставит энергетический ультиматум Трампу и перестанет предоставлять электроэнергию в США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джастин Трюдо объяснил, почему Дональд Трамп говорит о присоединении Канады к США. По его словам, таким образом Трамп хочет снизить внимание к росту цен в Соединенных Штатах.
Также "Комментарии" писали о том, сколько канадцев хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство граждан Канады против присоединения к Соединенным Штатам. Присоединение поддерживает всего 6% опрошенных респондентов.
Новости