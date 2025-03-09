В Канаде объявят имя преемника друга Украины Трюдо на фоне объявленной Трампом торговой войны

В Канаде Либеральная партия объявит нового лидера 9 марта в условиях торговой войны с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters.

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Следующий премьер страны столкнется с необходимостью вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, угрожающим ввести дополнительные таможенные тарифы на канадские товары.

Кроме того, новому лидеру Либеральной партии придется противостоять оппозиционным консерваторам на предстоящих всеобщих выборах.

В январе Джастин Трюдо объявил о своем намерении уйти в отставку после более чем девяти лет в должности из-за резкого падения рейтинга.

Приблизительно 400 тысяч членов Либеральной партии имеют право голоса на выборах нового лидера. Ожидается, что результаты первого тура будут объявлены в 18.30 (00.30 по Киеву).

Главным кандидатом на пост лидера является банкир Марк Карни, который получил наибольшую поддержку среди членов партии и собрал наибольшее количество из всех четырех кандидатов.

Приблизительно две трети членов кабинета Трюдо поддерживают Карни, а опрос, проведенный в конце февраля, показал, что у него 43% поддержки среди либералов, тогда как его главная соперница, бывшая министр финансов Христя Фриланд, получила 31%.

В своей предвыборной кампании Карни заявлял, что поддерживает введение пошлин в ответ на действия США и введение стратегии стимулирования инвестиций.

Напомним, 4 марта Трамп ввел 25% тарифы на большинство канадского и мексиканского импорта. В ответ Трюдо объявил о введении аналогичных 25% пошлин на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов, а провинция Онтарио ввела свои меры, чтобы "испытать боль" от американских тарифов. Трамп впоследствии приостановил действие 25% пошлин на крупные группы товаров из Канады и Мексики до 2 апреля.

Портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал последние решения президента США Дональда Трампа, в частности о внезапной отсрочке пошлин, одним словом — "четверг". Видео с канадским лидером стало вирусным в социальных сетях.