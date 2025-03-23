В Канаде отомстили Трампу через его друга, которому тот предлагал заменить Трюдо

В канадском Эдмонтоне неизвестные совершили акт вандализма, облив статую Вейна Грецки фекалиями.

Памятник Грецки

Памятник, изображающий легендарного хоккеиста с Кубком Стэнли, он установлен у арены хоккейного клуба Edmonton Oilers. Исполнительный вице-президент клуба Тим Шиптон заявил, что инцидент расследуется.

Известно, что Грецки, которого считают одним из лучших хоккеистов всех времен, в последнее время подвергается критике в Канаде из-за своей поддержки Дональда Трампа. Спортсмен присутствовал на инаугурации президента США, одетый в кепку с лозунгом "Make America Great Again". Кроме того, Трамп, в свое время предлагавший Канаде стать 51-м штатом США, даже в шутку предлагал Грецки должность премьер-министра страны.

На фоне этих событий в марте в Канаде даже появилась петиция с требованием переименовать улицу в Эдмонтоне, носящую хоккеистское имя. Также один из фанатов Oilers инициировал обращение об изменении названия автострады, названного в честь Грецки еще в 1999 году.

Стоит отметить, что Грецки — абсолютный рекордсмен НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах — на его счету 894 шайбы. Многие эксперты считают его величайшим хоккеистом в истории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что торговая война, инициированная Дональдом Трампом, стала толчком для канадских провинций к отмене внутренних ограничений в сфере свободной торговли. Ожидается, что этот шаг будет способствовать снижению затрат как для предприятий, так и потребителей. Известно, что все канадские провинции уже приняли решение о ликвидации тормозящих внутреннюю торговлю барьеров. В правительстве Канады надеются, что подобный шаг поможет компенсировать экономические потери от таможенного противостояния с США, сообщила пресс-служба премьер-министра страны.



