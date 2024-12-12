В Канаде ответили жестким ультиматумом на угрозы Трампа

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд резко отреагировал на заявления Дональда Трампа о возможном введении 25% пошлин на канадские товары. В ответ он пригрозил прекращением поставки электроэнергии в США, если этот план Трампа будет реализован.

Даг Форд. Фото из открытых источников

Как сообщает канадский телеканал CBC, Даг Форд заявил, что федеральный министр финансов Христя Фриланд составит список товаров, на которые Канада может ввести дополнительные пошлины, если Трамп подтвердит свои заявления по увеличению цены на таможенную пошлину. Кроме того, Форд пригрозил отключениями света в США.

"Мы пойдем максимально далеко в зависимости от того, насколько это зайдет. Мы пойдем к тому, что отключим им электроэнергию. Я не хочу, чтобы это произошло, но моя задача номер один — защищать Онтарио, жителей Онтарио и канадцев в целом, поскольку мы самая большая. провинция", — сказал Форд.

Онтарио является ключевым поставщиком электроэнергии в американские штаты Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота. В 2023 году эта провинция снабжала электричеством 1,5 миллиона домохозяйств в США, что делает его важным энергетическим партнером для соседней страны.

Ранее Дональд Трамп через социальную сеть Truth Social объявил, что с первого дня после возвращения в Белый дом планирует ввести пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Это заявление вызвало негодование в канадских правительственных кругах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп предложил двум странам войти в состав США. Такими ироническими словами избранный президент США отреагировал на дотации, выделяемые Соединенными Штатами на Мексику и Канаду. По его словам, если эти страны хотят американские деньги, они должны быть частью США.

Также "Комментарии" писали, что Си Цзиньпин сделал предупреждение Дональду Трампу из-за торговой войны между Китаем и США.