В Канаде решили воткнуть нож в спину Украине; неожиданное заявление

Глава МИД Канады Анита Ананд подчеркнула, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают исключительно страны-члены Альянса, а сама Украина не участвует в процессе голосования или формального утверждения.

Фото: из открытых источников

"Главное, чтобы обсуждение членства проходило только среди членов НАТО. Канада всегда поддерживала открытый и прозрачный процесс вступления и продолжает придерживаться этой позиции в отношении Украины", — заявила Ананд в ответ на вопрос о возможных ограничениях для Украины в контексте предложенного США мирного соглашения.

Министр также отметила стремление украинцев к миру: "Никто не хочет мира больше, чем украинцы". По ее словам, международное сообщество должно всячески способствовать мирным усилиям и потенциальному режиму прекращения огня, а после его внедрения активно помогать Украине восстанавливать инфраструктуру и поддерживать население.

Эти комментарии прозвучали на фоне заседания Совета Украина-НАТО, состоявшегося 3 декабря в Брюсселе с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс не планирует готовить альтернативные сценарии на случай, если США по какой-либо причине прекратят поддержку Украины, что подчеркивает роль всех членов НАТО в формировании политики безопасности и коллективной обороны.

Как уже писали "Комментарии", недавний визит посланников Дональда Трампа в Москву не принес прорыва в мирных переговорах — Владимир Путин отклонил новое предложение о прекращении войны в Украине. Это свидетельствует о том, что его цель не мир, а контроль над Украиной, пишет The Wall Street Journal.