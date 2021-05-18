В Канаде темнокожего судью перепутали с преступником

Правоохранители объяснили, что надели на Ромилли наручники "из опасений за собственную безопасность". Судья назвал инцидент постыдным и призвал полицию разбираться, прежде чем задерживать людей. Ромилли заявил, что не планирует подавать жалобу, но ожидает извинений.

Мэр города Кеннеди Стюарт извинился перед судьей. Фото (фото из открытых источников)

Мэр города Кеннеди Стюарт извинился перед судьей и назвал задержание проявлением "системного расизма".



"Мы должны делать все возможное для борьбы с расизмом — особенно в наших государственных учреждениях", — заявил мэр.

Селвин Ромилли — первый темнокожий судья Верховного суда провинции Британская Колумбия.

Как сообщали ранее полиция Дубая недавно преодолела важный рубеж в области раскрытия дел: впервые они смогли идентифицировать подозреваемого в убийстве, заглянув в его мозг и в его память. Главное управление судебной экспертизы и криминологии полиции использовало инновационную технологию под названием "Memory-Print".

Этот высокотехнологичный аппарат был разработан, чтобы обнаруживать увеличение определенных мозговых волн всякий раз, когда человек видит что-то знакомое. Когда эти мозговые волны, называемые P300, запускаются, это означает, что человек помнит объект или фотографию, которые ему или ей показывают. "Машина может точно определить, видел ли подозреваемый фотографии, инструменты или оборудование, которое он или она могли использовать в преступлении. Это поможет полиции определить, можно ли считать человека подозреваемым или нет. Увеличение волн P300 происходит непосредственно, когда человек видит вещи, которые вызывают его воспоминания, что произошло в деле об убийстве впервые", — пояснил судебный психолог Мухаммад Исса Аль Хаммади, директор департамента криминологии.

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