Война в Украине может измениться: какое решение Канада призывает принять союзников

Канада прикладывает большие усилия, чтобы убедить другие страны снять с Украины ограничения на использование оружия. Это позволит поражать военные цели на территории России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на конференции по формуле мира в Монреале сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Канада. Фото: из открытых источников

Министр заявила, что Канада поддерживает применение Украиной предоставленного западными странами дальнобойного оружия по целям на территории России. Мелани Жоли убеждена, что это нужно Украине для самозащиты.

"Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", — заявила Жоли.

Читайте также на портале "Комментарии" — между партнерами пока нет консенсуса по снятию ограничений с Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России. Но обсуждения продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телемарафону заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пока нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться", — заявил президент.

Украинский лидер добавил, что Украина работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия. Глава государства отметил, что по этому вопросу встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мэлони, а также беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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