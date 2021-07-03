Жертвами рекордной жары в Канаде стали уже 719 человек

BTC/USD
34482.72
ETH/USD
2200.96
LTC/USD
139.17
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Андрей Ройко
По сообщению главного судмедэксперта провинции Британская Колумбия на западе Канады уже 719 человек могли стать жертвами самой рекордной жары в истории этой страны. Об этом сообщили в эфире телеканала CBS News.
Рекордная жара в Канаде уже убила 719 человек, фото BBS
По информации судмедєксперта Лизы Лапойнт, в течение последней недели в самых различных уголках Британской Колумбии полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последни дни на западе Канады.
За исключением южной территории страны на границе с США, Канада является государством с достаточно прохладным климатом. Тем удивительнее был зафиксированный 29 июня новый температурный рекорд в истории Канады. В 260 километрах к северо-востоку от "столицы" провинции Ванкувера в городке Литтон столбик термометра достиг 49,6 градуса Цельсия. Причем 1 июля, этот населенный пункт из-за лесных пожаров покинули почти тысяча его жителей. Литтон практически полностью сгорел, а два человека погибли.
Служба спасения в Британской Колумбии работает на пределе возможностей. А "тепловой купол" накрывший с понедельника значительную часть западной Канады и США за прошедшие дни побил 103 тепловых рекорда в ряде канадских провинций и американских штатов. Ситуация с жарой усугубляется тем, что в Ванкувере и в целом в большинстве населенных пунктов Канады население редко устанавливало кондиционеры, так как климат там зачастую сырой, прохладный и влажный. Да и люди там не привыкшие к таким "африканским" температурным рекордам.
А вот июньская жара в Киеве в один из дней успела побить сразу 4 температурных рекорда, державшихся с XIX века.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости