Жертвами рекордной жары в Канаде стали уже 719 человек

По сообщению главного судмедэксперта провинции Британская Колумбия на западе Канады уже 719 человек могли стать жертвами самой рекордной жары в истории этой страны. Об этом сообщили в эфире телеканала CBS News.

Рекордная жара в Канаде уже убила 719 человек, фото BBS

По информации судмедєксперта Лизы Лапойнт, в течение последней недели в самых различных уголках Британской Колумбии полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последни дни на западе Канады.

За исключением южной территории страны на границе с США, Канада является государством с достаточно прохладным климатом. Тем удивительнее был зафиксированный 29 июня новый температурный рекорд в истории Канады. В 260 километрах к северо-востоку от "столицы" провинции Ванкувера в городке Литтон столбик термометра достиг 49,6 градуса Цельсия. Причем 1 июля, этот населенный пункт из-за лесных пожаров покинули почти тысяча его жителей. Литтон практически полностью сгорел, а два человека погибли.

Служба спасения в Британской Колумбии работает на пределе возможностей. А "тепловой купол" накрывший с понедельника значительную часть западной Канады и США за прошедшие дни побил 103 тепловых рекорда в ряде канадских провинций и американских штатов. Ситуация с жарой усугубляется тем, что в Ванкувере и в целом в большинстве населенных пунктов Канады население редко устанавливало кондиционеры, так как климат там зачастую сырой, прохладный и влажный. Да и люди там не привыкшие к таким "африканским" температурным рекордам.

А вот июньская жара в Киеве в один из дней успела побить сразу 4 температурных рекорда, державшихся с XIX века.

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