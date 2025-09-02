Без ООН и с новым мироустройством: о чем предупредил мир Си Цзиньпин и что это значит для Украины

В Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский диктатор Владимир Путин получил возможность не только дальнейшего выхода из международной изоляции, но и площадки для распространения своей лжи о войне РФ против Украины. Однако обратили на себя внимание заявления лидера КНР Си Цзиньпина, которые многие в мире начали трактовать, как важные сигналы об изменении мироустройства. О чем говорят заявления Си? О чем следует теперь задуматься США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Китай решил пойти дальше

Политолог Вадим Денисенко отметил, что Китай официально заговорил о замене ООН и как нам не оказаться в еще одном эпицентре взрыва. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создания новой системы управления миром. Де-факто КНР впервые так открыто высказалась о замене системы ООН.

Эксперт отмечает, заявление Си было максимально размыто. Там нет никакой конкретики, но ее можно трактовать как асимметричный ответ США, которые, де-факто, на наших глазах скрывают ВТО, а следовательно и правила торговли, работавшие в последние десятилетия.

"Китай решил пойти дальше и посмотреть глобальнее: КНР предлагает начать дискуссию о полном пересмотре системы безопасности в мире, но делает это в классической китайской манере: очень размыто, максимально толерантно ко всем другим, но явно прицеливаясь на лидерство в этом процессе. Повторюсь: никакой конкретики. политолог.

Он добавляет, что в Шанхае Си дал старт этому процессу, который, кажется, у нас практически никто не заметил.

Вадим Денисенко говорит, что на первый взгляд может показаться, что нас это не касается, но даже в краткосрочной перспективе, когда на первый взгляд все мировые институции будут работать в штатном режиме, мы должны обратить внимание на следующие моменты: главным полем битвы Китай-США остается Европа. США хотят превратить ЕС в прокси, чьими руками и главное деньгами, они попытаются решать свои глобальные цели. Второй момент – сейчас нам важно смотреть на то, как себя поведет Европа в вопросе санкций в отношении Индии, ведь это будет той лакмусовой бумажкой, как дальше США склонят вести себя европейцев по отношению к Китаю.

"Ну и при этом не стоит забывать, что Украина живет и последующие годы будет жить за деньги Европы, а потому эти все вопросы являются для нас определяющими. Наша главная проблема заключается в том, что даже на экспертном уровне мы не хотим смотреть на эти вещи хоть немного шире. Мы или примитивизируем процессы или же играем в конспирологию. хотим даже поверить в то, что эти оползни начались", – отметил Денисенко.

Трамп имеет очень мало шансов "оторвать" Россию от Китая.

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, если говорить коротко об итогах саммита ШОС в Китае, то попытки Трампа "нагнуть" всех партнёров США и объединить их против Китая на данный момент имеют абсолютно противоположный эффект.

"Твиттер-дипломатия" и неформальные методы ведения переговоров Трампа и его команды в своей эффективности уступают классической дипломатии. Китай официально предложил сформировать новые механизмы управления и поддержания мирового порядка. Длительные переговоры по строительству нового газопровода "Сила Сибири-2" наконец-то завершились успешно для РФ", – отметил эксперт.

Максим Яли подчеркивает, это ещё один сигнал Дональду Трампу, что его намерения "оторвать" Россию от Китая имеют крайне мало шансов на успех. Даже за счёт "возврата" Украины в зону геополитического влияния РФ.

