На этой неделе кремлевский диктатор Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели встречи в Юго-Восточной Азии, после которых несколько стран региона выразили намерение присоединиться к группе БРИКС. Это объединение рассматривается как альтернатива западным институтам, отмечает Bloomberg.

БРИКС

Перед визитом Ли в Малайзию премьер-министр Анвар Ибрагим заявил китайским СМИ о своем намерении подать заявку на поступление в БРИКС. В прошлом месяце союзник США Таиланд также объявил о желании присоединиться к этому блоку.

Как подчеркивает Bloomberg, для стран, стремящихся уменьшить экономические риски из-за растущей конкуренции между США и Китаем, вступление в БРИКС является способом преодолеть эти противоречия. Многие страны Юго-Восточной Азии экономически зависят от торговли с Китаем и приветствуют присутствие США в сфере безопасности и инвестиций.

По информации издания, членство в БРИКС также является способом выразить растущее недовольство международным порядком, возглавляемым США и ключевыми институтами, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд, остающиеся под контролем западных государств.

Для Путина и Си Цзиньпина интерес к БРИКСу является свидетельством их успеха в противостоянии попыткам США и их союзников изолировать их из-за войны в Украине и военных угроз Тайваню, Филиппинам, Южной Корее и Японии.

БРИКС, в течение многих лет состоявший из пяти членов, расширился за счет Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Египта в январе этого года, преимущественно по инициативе Китая, стремящегося усилить свое влияние на мировой арене.

При этом журналисты подчеркивают, что импульс к расширению блока сохраняется. Несмотря на попытки США и Европы помешать сотрудничеству с Москвой, на диалоге БРИКС в России в этом месяце присутствовали представители 12 стран, среди которых Куба, Венесуэла, Турция, Лаос, Бангладеш, Шри-Ланка и Казахстан. Вьетнам, в прошлом году улучшивший отношения с Вашингтоном, также присутствовал на саммите. Однако эксперты отмечают, что с ростом числа членов блока уменьшаются шансы достижения консенсуса по ключевым вопросам.

Впрочем, журналисты подчеркивают, что США также активно укрепляют свои связи безопасности в регионе, в частности в вопросах борьбы с терроризмом, и со странами, такими как Вьетнам и Филиппины, которые озабочены своими спорами с Китаем в Южно-Китайском море.

Однако для малых стран становится все труднее маневрировать, и, вступая в такие организации, как БРИКС, они дают понять, что стремятся к дружеским отношениям со всеми сторонами, а не только с США и их союзниками, подчеркнуло издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что БРИКС расширяется .



