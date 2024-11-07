Большая игра: как Китай манипулирует Западом

Эскалация на Корейском полуострове и другие дестабилизационные процессы в мире – все это на самом деле большая игра Китая, считает политолог Петр Олещук.

Китай стремится к мировому лидерству. Фото из открытых источников

"Многие аналитики не до конца осознают специфику внешней политики Китая. Скажем, сейчас большинство западных аналитиков зациклены на идее, что Китай нападет на Тайвань. Но было бы прямое военное вторжение в Тайвань в стиле китайского подхода? Не уверен. Тайвань нужен Китаю целый – с экономикой и промышленностью, а не разрушен. В контексте тайваньского вопроса на дестабилизацию на Корейском полуострове следует посмотреть под другим углом. Активизация провокативных действий КНДР против Южной Кореи совершенно не логична с точки зрения северокорейских интересов. Режим Ким Чен Ина достаточно стабилен – ему не нужна никакая война. Кто же тогда заинтересован в усугублении нестабильности на Корейском полуострове? Ответ один – Китай", — сказал Петр Олещук.

По его словам, Пекин хочет активизировать конфликт между КНДР и Южной Кореей, чтобы запугать Тайвань – "мол, смотрите, режим Кима пошел на агрессию против южного соседа и американцы не помогли ему, так что давайте говорить о политическом урегулировании на китайских условиях".

Политолог отметил, что такие действия были бы очень в стиле китайской политики. По его мнению, путем манипуляций и демонстрации военной силы, но без прямого участия в боевых действиях Китай может добиваться реализации своих целей на международной арене.

"Еще один немаловажный момент касается ядерной эскалации среди союзников США. Угроза боевых столкновений побуждает партнеров Штатов задумываться о создании ядерного оружия. Вашингтон вынужден будет заниматься сдерживанием ядерных программ своих союзников. Это еще один хитрый маневр, за которым может стоять Китай", – заметил он.