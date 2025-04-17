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"Бункер будущего": в Китае строят гигантский военный комплекс, который станет аналогом Пентагона

Пекин возводит этот объект на фоне роста китайского ядерного потенциала

сегодня, 14:25
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Клименко Елена

Китай возводит масштабный военный объект, потенциально превзошедший по размерам Пентагон – крупнейшее административное здание мира. Как пишет Business Insider, новый комплекс, неофициально названный "Военный город Пекина", возводится всего в нескольких километрах юго-западнее столицы.

"Бункер будущего": в Китае строят гигантский военный комплекс, который станет аналогом Пентагона

Фото: скриншот

Хотя на месте пока не заметно активного присутствия военных, американская разведка подозревает, что объект может являться будущим командным центром в случае вооруженного конфликта, а также выполнять функции ядерного укрытия. Строительство проходит на фоне активного расширения китайского ядерного потенциала, который в ближайшее десятилетие может достичь уровня США.

Параллельно с этим Китай усилил активность в регионе Восточного и Южнокитайского морей, в частности, вблизи Тайваня, Японии и Филиппин. В ответ США укрепляют свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и проводят совместные учения с союзниками, готовясь к возможным угрозам.

В то же время, по оценке американских военных, частые полеты китайской авиации и маневры ВМС вблизи Тайваня уже больше напоминают подготовку к военной операции, чем обычные учения. В ответ Тайвань усиливает оборону, ведь Пекин считает его неотъемлемой частью территории КНР.

О строительстве нового военного комплекса впервые сообщило издание Financial Times в январе 2024 года. Анализ спутниковых снимков показал, что территория протяженностью около 4 км, которая еще в феврале 2022 года выглядела в жилом районе возле водохранилища Чунцин, к 2023 году была почти полностью расчищена для масштабного строительства инфраструктуры.

Портал "Комментарии" писал, что Китай хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем Пекин даст добро на торговые переговоры с США. Об этом пишет Bloomberg



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