logo

BTC/USD

93599.06

ETH/USD

3482.11

LTC/USD

96.00

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Бывший глава Bank of China приговорен к смертной казни: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший глава Bank of China приговорен к смертной казни: детали

Смертный приговор в Китае получил экс-председатель Bank of China из-за взяточничества.

сегодня, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай продолжает масштабные антикоррупционные кампании, направленные на очищение финансового сектора страны. Последним громким случаем стало решение суда провинции Шаньдун в отношении бывшего главы Bank of China Лю Ляньге. Он приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой по обвинению во взяточничестве и незаконной выдаче кредитов.

Бывший глава Bank of China приговорен к смертной казни: детали

Бывший глава Bank of China Лю Ляньге. Фото: People's Daily

Лю Ляньге сделал блестящую карьеру в финансовом секторе, работая в центральном Народном банке Китая и Экспортно-импортном банке Китая, прежде чем возглавить Bank of China в 2019 году. Однако его деятельность не обошлась без коррупционных скандалов, что привело к его увольнению в 2023 году.

Оказалось, что Лю Ляньге получил более 121 миллиона юаней (примерно 17 миллионов долларов) в качестве взяток за предоставление привилегий. В частности, он помогал компаниям и частным лицам в таких вопросах, как получение кредитов, проектных контрактов. За период работы в финансовых учреждениях Лю Ляньге одобрил кредиты на сумму более 3,32 миллиарда юаней, что, по подсчетам следствия, привело к убыткам в 190 миллионов юаней.

Из-за того, что Лю Ляньге признался в своих преступлениях, а большинство похищенных средств и имущества были возвращены, суд назначил условный смертный приговор. Если он не совершит новых преступлений в течение двух лет, смертная казнь может быть заменена пожизненным заключением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Северной Корее применили немедленный смертный приговор для чиновника. Он передавал секретные данные Китаю, впоследствии попавшие в Южную Корею.

Также "Комментарии" писали, что Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.globaltimes.cn/page/202411/1323815.shtml
Теги:

Новости

Все новости