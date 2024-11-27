Китай продолжает масштабные антикоррупционные кампании, направленные на очищение финансового сектора страны. Последним громким случаем стало решение суда провинции Шаньдун в отношении бывшего главы Bank of China Лю Ляньге. Он приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой по обвинению во взяточничестве и незаконной выдаче кредитов.

Бывший глава Bank of China Лю Ляньге. Фото: People's Daily

Лю Ляньге сделал блестящую карьеру в финансовом секторе, работая в центральном Народном банке Китая и Экспортно-импортном банке Китая, прежде чем возглавить Bank of China в 2019 году. Однако его деятельность не обошлась без коррупционных скандалов, что привело к его увольнению в 2023 году.

Оказалось, что Лю Ляньге получил более 121 миллиона юаней (примерно 17 миллионов долларов) в качестве взяток за предоставление привилегий. В частности, он помогал компаниям и частным лицам в таких вопросах, как получение кредитов, проектных контрактов. За период работы в финансовых учреждениях Лю Ляньге одобрил кредиты на сумму более 3,32 миллиарда юаней, что, по подсчетам следствия, привело к убыткам в 190 миллионов юаней.

Из-за того, что Лю Ляньге признался в своих преступлениях, а большинство похищенных средств и имущества были возвращены, суд назначил условный смертный приговор. Если он не совершит новых преступлений в течение двух лет, смертная казнь может быть заменена пожизненным заключением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Северной Корее применили немедленный смертный приговор для чиновника. Он передавал секретные данные Китаю, впоследствии попавшие в Южную Корею.

Также "Комментарии" писали, что Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине.