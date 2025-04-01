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Что изменилось: как теперь Китай отзывается о дружбе с Россией

Китай заверил Россию, что они "друзья навсегда"

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", несмотря на ряд изменений в мире, в частности, изменении внешней политики США относительно России, Пекин по-прежнему считает Москву надежным партнером. Китай и Россия — "друзья навсегда, никогда не враги". С таким заявлением выступил глава МИД Китая Ван И во время визита в российскую столицу.

Что изменилось: как теперь Китай отзывается о дружбе с Россией

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

"Принцип "друзья навсегда, никогда не враги"… служит прочной основой для продвижения стратегического сотрудничества на более высоком уровне", — заявил Ван.

Москва как ранее очень ценит дружеские отношения с Китаем. Подтверждением этого есть то, что главного китайского дипломата примет даже российский диктатор Владимир Путин.

Помимо заверений в дружбе Ван И сказал, что ему отрадно из-за потепления отношений между Москвой и Вашингтоном.

"(Это) хорошо для стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительной международной ситуации", — сказал топ-дипломат Китая.

Китайский министр также отверг идею о том, что Трамп пытается настроить РФ против Китая, осудив такие идеи как "рецидив устаревшего конфронтационного и блокового мышления".

Читайте также на портале "Комментарии" — на публике россияне пытаются всячески демонстрировать, что нисколько не переживают от ужесточения санкций. Некоторые спикеры Кремля и вовсе говорят, что от санкций Россия только выиграла, ведь получила новый импульс для развития внутреннего производства. Реальность же выглядит иначе. Подтверждением этого есть то, что в 2024 году оккупанты существенно увеличили импорт китайских станков для оборонной промышленности. Это как раз и связано с ужесточением санкций. Об этом сообщает ГУР.




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