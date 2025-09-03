Что означало рукопожатие Путина и Си Цзиньпина: эксперт по языку тела объясняет скрытые детали

На фоне военного парада в Пекине и важных геополитических встреч внимание многих привлек момент рукопожатия российского диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Было ли это простой формальностью, или же сигналом для мира, объясняет эксперт по языку тела.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Фото: Reuters

3 сентября в столице Китая состоялся военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. В нем приняли участие лидеры 26 стран, среди которых глава Кремля Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Но самое большое внимание журналистов вызвал момент перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), когда произошло рукопожатие между Путиным и Си.

Эксперт по языку тела Бет Доусон проанализировала поведение лидеров Китая и России.

"Мы видим настоящие жесты тепла. Они хотят донести послание, сигнализирующее о единстве", — утверждает Доусон, назвавшая рукопожатие "политическим выступлением".

Она обратила внимание на несколько важных деталей. По словам Доусон, Путин шел быстрее, выглядя так, будто "контролирует ситуацию". В то время как Си Цзиньпин двигался медленнее, с "измеренной и обдуманной походкой".

"Когда он встречается с Путиным, мы видим очень интересное рукопожатие. Во-первых, оба мужчины смотрят прямо друг на друга, оба улыбаются друг другу, в случае с Путиным мы даже можем видеть улыбку, которая достигает глаз, именно так мы знаем, что улыбка искренняя, или нет, потому что видим морщинки вблизи глаз", — говорит эксперт по языку тела.

Затем наступает важный момент, когда можно увидеть, как Цзиньпин "кладет свою руку на руку Путина". Доусон объясняет, что это обычно сигнализирует о доминировании, однако в случае Путина и Си эксперт видит улыбки, длительный зрительный контакт и близость. По ее мнению, два лидера "чувствуют себя комфортно друг с другом" или "по крайней мере, пытаются".

После приветствия жены Си Цзиньпина, Пэн Лиюань и короткой фотосессии выражение лица Путина несколько изменилось. По словам Доусон, "его рот закрывается, а лицо выглядит более серьезным", но под глазами все еще остаются морщинки, ведь "Путин очень рад быть там".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт по языку тела объяснила "тонкий сигнал" Трампа во время встречи с Путиным.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае с Путиным на саммите ШОС. Что сделал Си Цзиньпин.