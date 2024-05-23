Что Путин привез из Китая: важные выводы

По итогам визита российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Пекин Россия приняла условия Китая о прекращении войны в Украине, считает политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

РФ и Китай усиливают сотрудничество. Фото из открытых источников

Политэксперт обратил внимание на то, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также российской и китайской делегаций не были длительными, что может свидетельствовать о согласованных позициях. Он отметил, что по итогам этих встреч Москва и Пекин быстро подписали заявление о стратегическом партнерстве, в котором, в частности, говорится, что Россия соглашается с декларацией о мире в Украине, которую ранее озвучил Китай.

"Текст этого заявления огромен, он состоит из более чем десяти разделов. В одном из разделов говорится об Украине, но слово "Украина" не упоминается ни разу. В то же время авторы заявления используют формулировку "украинский кризис". Четыре абзаца этого заявления, посвященные вопросу "украинского кризиса", изложены исключительно в контексте китайской декларации о мире", – подчеркнул Валерий Клочок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.