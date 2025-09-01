Цифры впечатляют: сколько Китай потратит на военный парад с участием Путина и Ына

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Тайване утверждают, что военный парад в КНР обойдется в колоссальные пять миллиардов долларов. И настаивают, что официальный Пекин искажает историю. Тайвань и Китай ведут ожесточенный спор по поводу празднеств посвященных 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Тайвань придерживается мнения, что Коммунистическая партия Китая не имеет никакого отношения к победе и миллиарды тратятся на ложь, а в Пекине обвиняют Тайвань в "богохульстве". Об этом пишет Reuters.
Парад в Китае. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что парад в Пекине состоится 3 сентября, уже известно, что на него приглашены Путин и Ким Чен Ын.
Тайвань заявляет, что правящая Коммунистическая партия Китая манипулятивно приписывает себе заслугу в руководстве боевыми действиями, хотя большая часть боевых действий была совершена силами тогдашней Китайской Республики.
Выступая в Тайбэе на научном семинаре, посвященном войне, заместитель министра Тайваньского совета по делам материкового Китая Шэнь Юй-чжун заявил, что парад в Пекине, который в среду будет курировать председатель Си Цзиньпин, фактически обойдется более чем в 36 миллиардов юаней (5 миллиардов долларов США).
Для сравнения, оборонный бюджет Китая на 2025 год составляет приблизительно 249 миллиардов долларов.
1 миллиард юаней потратят только на топливо и военный персонал, а также будут покрыты убытки от закрытия заводов, чтобы обеспечить чистое небо в Пекине во время парада.
При этом официальный Пекин не разглашал деталей о том, сколько будет стоить парад.
Читайте также на портале "Комментарии" - в Украине отреагировали на визит Путина в Китай.