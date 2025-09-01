Цифры впечатляют: сколько Китай потратит на военный парад с участием Путина и Ына

На Тайване утверждают, что военный парад в КНР обойдется в колоссальные пять миллиардов долларов. И настаивают, что официальный Пекин искажает историю. Тайвань и Китай ведут ожесточенный спор по поводу празднеств посвященных 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Тайвань придерживается мнения, что Коммунистическая партия Китая не имеет никакого отношения к победе и миллиарды тратятся на ложь, а в Пекине обвиняют Тайвань в "богохульстве". Об этом пишет Reuters.

Парад в Китае. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что парад в Пекине состоится 3 сентября, уже известно, что на него приглашены Путин и Ким Чен Ын.

Тайвань заявляет, что правящая Коммунистическая партия Китая манипулятивно приписывает себе заслугу в руководстве боевыми действиями, хотя большая часть боевых действий была совершена силами тогдашней Китайской Республики.

Выступая в Тайбэе на научном семинаре, посвященном войне, заместитель министра Тайваньского совета по делам материкового Китая Шэнь Юй-чжун заявил, что парад в Пекине, который в среду будет курировать председатель Си Цзиньпин, фактически обойдется более чем в 36 миллиардов юаней (5 миллиардов долларов США).

Для сравнения, оборонный бюджет Китая на 2025 год составляет приблизительно 249 миллиардов долларов.

"Они готовы потратить более 150 миллиардов тайваньских долларов на проведение военных учений, игнорируя при этом внутренние экономические, трудовые и социальные проблемы Китая. Интересно, что думает об этой ситуации китайский народ", — сказал он.

1 миллиард юаней потратят только на топливо и военный персонал, а также будут покрыты убытки от закрытия заводов, чтобы обеспечить чистое небо в Пекине во время парада.

При этом официальный Пекин не разглашал деталей о том, сколько будет стоить парад.

