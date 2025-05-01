Китай обвинил США в причастности к возникновению пандемии COVID-19, заявив, что коронавирус мог появиться именно на американской территории. Об этом говорится в новой "белой книге", обнародованной Государственным советом КНР. В документе говорится, что США "беззастенчиво политизируют" тему происхождения вируса, пытаясь отвлечь внимание от собственных просчетов в борьбе с пандемией.

Коронавирус

"Существуют веские доказательства того, что COVID-19 мог появиться в Соединенных Штатах раньше официального заявления и раньше вспышки в Китае", — сказано в заявлении.

Согласно утверждению китайской стороны, еще до официального признания вспышки в Ухане COVID-19 мог уже циркулировать в США. В частности, упоминаются данные Центра контроля заболеваний США, по которым антитела к SARS-CoV-2 обнаружили более сотни образцов, собранных в декабре 2019 года. Также упоминается ряд вспышек респираторных болезней в США в середине 2019 года, которые, по версии Пекина, могли быть связаны с новым коронавирусом.

Китайские власти резко критикуют американское руководство за, как они считают, игнорирование фактов, сокрытие важной информации и нежелание открыто сотрудничать с международным сообществом.

"США не могут дальше притворяться глухими и немыми", — говорится в отчете. Пекин также утверждает, что Вашингтон упустил то время, которое Китай якобы выиграл для всего мира, сдерживая распространение инфекции.

"США сделали Китай главным козлом отпущения за собственную неудачно организованную борьбу с Covid-19. Равнодушие и задержка действий правительства США потеряли драгоценное время, которое Китай выделил для глобальной борьбы с пандемией", — говорится в отчете.

Этот документ появился на фоне новых заявлений Дональда Трампа, который в очередной раз подчеркнул, что COVID-19, вероятно, "сбежал" из Уханского института вирусологии — версия, поддерживаемая ЦРУ и ФБР. Однако многие вирусологи по-прежнему считают, что вирус перешел к людям естественным путем через животных.

В отчете Пекин упоминает также о 1500 инцидентах в американских лабораториях, связанных с опасными патогенами. Китай призывает США остановить поиск виновных за границей и пересмотреть свою политику в сфере здравоохранения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай обвиняли в том, что он скрывает информацию о возникновении коронавируса, впрочем, Пекин их категорически отвергал.



