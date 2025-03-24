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Далай-лама разозлил Китай, раскрыв, где родится его преемник

Далай-лама сообщил, что его реинкарнация родится не в Китае, чем разозлил Пекин

сегодня, 12:24
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Ткачик Олеся

Преемник Далай-ламы появится на свет за пределами Китая, утверждает духовный лидер тибетского буддизма в своей новой книге. Такое заявление обостряет спор с Пекином по контролю над Тибетом, который Далай-лама покинул более шестидесяти лет назад.

Далай-лама разозлил Китай, раскрыв, где родится его преемник

Далай Лама

В книге Voice for the Voiceless 89-летний Далай-лама отмечает, что тибетцы по всему миру стремятся к продолжению традиции института Далай-лам. Ранее он предполагал, что его линия может прекратиться с ним, однако теперь впервые конкретизирует, что его реинкарнация состоится в свободном мире, то есть за пределами Китая.

"Поскольку цель реинкарнации – продолжение дела предшественника, новый Далай-лама родится в свободном мире, чтобы сохранить традиционную миссию – быть голосом вселенского сострадания, духовным лидером тибетского буддизма и символом Тибета, олицетворяющим стремление тибетского народа", – пишет Далай-лама.

Четырнадцатый Далай-лама, Тензин Гьяцо, в 1959 году бежал в Индию вместе с тысячами тибетцев после неудачной попытки восстания против власти китайских коммунистов.

Впрочем, известно, что Китай настаивает, что именно он должен определять преемника Далай-ламы, однако духовный лидер Тибета ранее заявлял, что любая фигура, назначенная Пекином, не будет признана тибетцами.

Пекин традиционно обвиняет Далай-ламу в "сепаратизме". В ответ на вопрос о его новой книге представитель МИД Китая заявил, что он является "политическим изгнанником, занимающимся анти-китайской деятельностью под прикрытием религии".

"О Тибете позиция Китая остается неизменной. Слова и действия Далай-ламы не изменят объективный факт процветания и развития региона", — сказал представитель МИД на брифинге.

В прошлом месяце Пекин выразил надежду, что Далай-лама "вернется на верный путь" и согласится на переговоры, если признает Тибет и Тайвань неотъемлемыми частями Китая. Однако тибетский парламент в изгнании, базирующийся в Индии, категорически отверг такое предложение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/03/11/asia/dalai-lama-book-successor-outside-china-intl-hnk/index.html
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