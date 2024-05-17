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Договаривались не о мире. РФ и Китай готовятся к войне с Западом

Пекин и Москва хотят ослабить позиции США на мировой арене

сегодня, 00:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет The Telegraph.

Договаривались не о мире. РФ и Китай готовятся к войне с Западом

Путин и Си встретились в Пекине. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но "когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире". 

The Telegraph считает, что визит Путина в Китай подчеркивает стремительное расширение военного сотрудничества между двумя союзниками, что вызвало беспокойство западных столиц.

Издание отмечает, что лидеры РФ и Китая не скрывают готовность сотрудничать, чтобы изменить мировой порядок под руководством США.

The Telegraph напоминает, что Пекин отказался осудить российскую агрессию против Украины, а подпитывает российский ВПК необходимым сырьем и компонентами двойного назначения. Со своей стороны Россия постоянно подчеркивает поддержку Пекина в вопросах, связанных с Тайванем, куда Китай угрожал вторгнуться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского. По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/16/xi-jinping-putin-state-visit-china-russia-ukraine-war/
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