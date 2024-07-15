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Дружба с РФ не спасает: какая проблема может накрыть Китай

Вторая по величине экономика мира показывает далеко не те результаты, как ожидалось ранее

сегодня, 14:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Темпы роста экономики Китая оказались не настолько велики, как это ожидалось ранее. Вторая по величине экономика мира в апреле-июне выросла на 4,7% по сравнению с годом ранее, но этот результат ниже 5,3% роста в предыдущем квартал. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Guardian".

Дружба с РФ не спасает: какая проблема может накрыть Китай

Китай. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, экономисты прогнозировали на этот квартал рост в 5,1%, но прогнозы не оправдались. Сектор недвижимости продолжает отступать, а общий объем продаж новых коммерческих зданий снизился на 25% в первой половине 2024 года. Розничные продажи в июне снизились на 0,12% по сравнению с маем, что свидетельствует о слабых потребительских настроениях, которые могут затруднить достижение Китаем целевого показателя роста ВВП за весь год на уровне около 5%.

Относительно слабый квартальный результат был подкреплен рекордным профицитом торгового баланса в размере почти 100 миллиардов долларов только в июне, поскольку излишки промышленных товаров были отправлены за границу. Угроза повышения торговых барьеров усиливает давление на китайских лидеров, требуя возобновления роста внутри страны.

По мнению аналитиков, Пекин должен принять решительные меры по реформированию сектора недвижимости, ослабить ограничения на внутреннюю миграцию, увеличить количество высококвалифицированных рабочих мест для выпускников и изменить налоговую систему, чтобы облегчить долг местных органов власти.

Но "скорее всего" масштабных реформ не будет. Вместо них стоит ожидать "скромную политику, которая расширит высокотехнологичное производство и окажет поддержку жилищному строительству".

Экономическая неопределенность подпитывает порочный круг, в результате чего потребление остается на упрямом низком уровне. Среди наиболее острых проблем, стоящих перед экономикой, — осажденный сектор недвижимости, который долгое время служил ключевым двигателем роста, но теперь погряз в долгах, а нескольким ведущим компаниям грозит ликвидация.

В последние месяцы власти предприняли шаги, чтобы ослабить давление на застройщиков и восстановить доверие, в том числе поощряя местные органы власти к выкупу непроданных домов.

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