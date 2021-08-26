Эксперты ВОЗ рассказали о проблемах исследования происхождения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали про проблемы исследования происхождении коронавируса. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на журнал Nature.

Всемирная организация здравоохранения, фото из открытых источников

"Процесс поиска ответа на вопрос откуда же появился коронавирус остановился. Причин несколько. Это и закрытие ферм с дикими животными, которых можно было бы исследовать ну и, соответственно, убийство животных" — сообщают эксперты ВОЗ.

Согласно переписи 2016 года, на китайских фермах с дикими животными работали, примерно, 14 миллионов людей. Оттуда же поставляли млекопитающих в другие города Китая, в особенности, в Ухань.

Сотрудники организации информируют, что сейчас уже эти фермы закрыты, а животные выбракованы. Соответственно, найти какую-либо информацию раннего распространения COVID-19 крайне тяжело.

"Применение нового процесса к данной миссии может спровоцировать задержки до нескольких месяцев" — говорится в сообщении.

Также, эксперты отметили, что подробные исследования по изучению данного вопроса требуют завлечения стран-членов, их согласования. Также, необходимо отобрать членов команды, которые разработают план исследования.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения призывают лидеров стран и сообщества поучаствовать в исследовании для его ускорения.

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