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Эксперты ВОЗ рассказали о проблемах исследования происхождения коронавируса

По мнению экспертов, в подобных исследованиях должны участвовать государства-члены и общество

сегодня, 09:05
Автор:

Татьяна Каптур

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали про проблемы исследования происхождении коронавируса. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на журнал Nature.

Эксперты ВОЗ рассказали о проблемах исследования происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения, фото из открытых источников

"Процесс поиска ответа на вопрос откуда же появился коронавирус остановился. Причин несколько. Это и закрытие ферм с дикими животными, которых можно было бы исследовать ну и, соответственно, убийство животных" — сообщают эксперты ВОЗ.

Согласно переписи 2016 года, на китайских фермах с дикими животными  работали, примерно, 14 миллионов людей. Оттуда же поставляли млекопитающих в другие города Китая, в особенности, в Ухань.

Сотрудники организации информируют, что сейчас уже эти фермы закрыты, а животные выбракованы. Соответственно, найти какую-либо информацию раннего распространения COVID-19 крайне тяжело.

"Применение нового процесса к данной миссии может спровоцировать задержки до нескольких месяцев" — говорится в сообщении.

Также, эксперты отметили, что подробные исследования по изучению данного вопроса требуют завлечения стран-членов, их согласования. Также, необходимо отобрать членов команды, которые разработают план исследования.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения призывают лидеров стран и сообщества  поучаствовать в исследовании для его ускорения.                                                                                                                                                                   

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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/ustanovit-proishozhdenie-koronavirusa-slozhnee-1629912929.html
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