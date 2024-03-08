Есть ли смысл говорить о мире: у Си Цзиньпина отчитались о визите своего представителя в Киев

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 7 марта в Киеве спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел "откровенные и дружественные" переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении МИД КНР.

Специальный представитель Ли Хуэй и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД КНР

"Специальный представитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица", – сообщает МИД Китая.

В МИД КНР добавили, что вечером того же дня Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и поездом покинул Киев.

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