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Есть ли смысл говорить о мире: у Си Цзиньпина отчитались о визите своего представителя в Киев

В Китае назвали беседу с украинской стороной дружественной и откровенной

сегодня, 16:25
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Кравцев Сергей
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Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 7 марта в Киеве спецпредставитель КНР Ли Хуэй провел "откровенные и дружественные" переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении МИД КНР.

Есть ли смысл говорить о мире: у Си Цзиньпина отчитались о визите своего представителя в Киев

Специальный представитель Ли Хуэй и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД КНР

"Специальный представитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица", – сообщает МИД Китая.

В МИД КНР добавили, что вечером того же дня Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и поездом покинул Киев.

Читайте также на портале "Комментарии" — посланнику Китая показали в Киеве "привет" из Пхеньяна.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему вновь активизировался переговорный кейс Украины и РФ: какой интерес Китая и Турции. Эксперты детально проанализировали ситуацию.                                                                                                                                        

Ранее "Комментарии" информировали - дроны и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии. Это свидетельствует о том, насколько сложно придушить поставки для военных усилий Москвы. Об этом пишет рейтинговая газета "The Wall Street Journal".




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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbxw/202403/t20240308_11256345.html
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