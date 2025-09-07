logo

Есть опасный сигнал из Китая: что показала речь Си Цзиньпина
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть опасный сигнал из Китая: что показала речь Си Цзиньпина

Роман Бессмертный объяснил, почему речи Си Цзиньпина на ШОС и параде указывают на подготовку Китая к войне и установление тоталитарного мирового порядка.

7 сентября 2025, 12:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Лидер Китая Си Цзиньпин на саммите ШОС, военном параде и официальном приеме представил видение будущего мира, которое  свидетельствует о попытке установления тоталитарного мирового порядка. Об этом заявил украинский дипломат Роман Бессмертный. По его мнению, китайский лидер отмечал "благие намерения", но они могут означать глобальную милитаризацию и подготовку к войне.

Есть опасный сигнал из Китая: что показала речь Си Цзиньпина

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Роман Бессмертный в эфире "Эспрессо" отметил, что речи Си Цзиньпина содержат опасный элемент переписывания истории Второй мировой войны. В частности, речь идет о создании нарратива, где главными победителями являются Советский Союз и коммунистический Китай. Хотя реальная история была другой, ведь решающую роль в борьбе с нацизмом играла армия генерала Чан Кайши, а не силы Мао Цзэдуна.

По мнению дипломата, такой подход имеет целью присвоение исторических заслуг и формирование "правильного нарратива", подкрепляющего современную пропаганду Москвы и Пекина.

"Здесь надо понимать, что эти "благие намерения", которые озвучены, на самом деле под собой видят установление в мире тоталитарного режима. А парад – это демонстрация того, что Китай может это обеспечить таким образом. Обратите внимание – если иллюстрацией ШОС была тройка Си – Моди – Путин, то демонстрацией парада и силы была тройка Си – Путин – Ким Чен Ын. То есть это совершенно разные вещи", — указывает дипломат.

По словам Бессмертного, это сигнализирует о военно-политическом альянсе, ориентированном на противостояние Запада. Политик отмечает, что за официальной антимилитаристской риторикой Китая в действительности кроется подготовка к войне. Это проявляется в постоянном апеллировании к "жертвам прошлого", навязывании нарратива, что "лучше погибнуть, чем сдаться" и переписываении истории.

"И этот постоянно звучащий принцип — это паразитирование на вчерашнем дне. Это на фоне милитаризации, против которой — на словах — Китай выступает, на самом деле говорит об одном — система готовится к войне, потому что она начинает навязывать морализаторские нарративы, причем нарративы, которые паразитируют на памяти жертв войн", — отметил политик.

Роман Бессмертный подчеркивает, что подобные сигналы из Пекина нельзя игнорировать. По его словам, это типичный шаг всех тоталитарных режимов, в частности, от сталинского и нацистского до нынешнего кремлевского. Таким образом, по мнению дипломата, Китай сегодня идет по тому же пути.

