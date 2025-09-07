Есть опасный сигнал из Китая: что показала речь Си Цзиньпина

Рубрики
Лидер Китая Си Цзиньпин на саммите ШОС, военном параде и официальном приеме представил видение будущего мира, которое свидетельствует о попытке установления тоталитарного мирового порядка. Об этом заявил украинский дипломат Роман Бессмертный. По его мнению, китайский лидер отмечал "благие намерения", но они могут означать глобальную милитаризацию и подготовку к войне.
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
Роман Бессмертный в эфире "Эспрессо" отметил, что речи Си Цзиньпина содержат опасный элемент переписывания истории Второй мировой войны. В частности, речь идет о создании нарратива, где главными победителями являются Советский Союз и коммунистический Китай. Хотя реальная история была другой, ведь решающую роль в борьбе с нацизмом играла армия генерала Чан Кайши, а не силы Мао Цзэдуна.
По мнению дипломата, такой подход имеет целью присвоение исторических заслуг и формирование "правильного нарратива", подкрепляющего современную пропаганду Москвы и Пекина.
По словам Бессмертного, это сигнализирует о военно-политическом альянсе, ориентированном на противостояние Запада. Политик отмечает, что за официальной антимилитаристской риторикой Китая в действительности кроется подготовка к войне. Это проявляется в постоянном апеллировании к "жертвам прошлого", навязывании нарратива, что "лучше погибнуть, чем сдаться" и переписываении истории.
Роман Бессмертный подчеркивает, что подобные сигналы из Пекина нельзя игнорировать. По его словам, это типичный шаг всех тоталитарных режимов, в частности, от сталинского и нацистского до нынешнего кремлевского. Таким образом, по мнению дипломата, Китай сегодня идет по тому же пути.
